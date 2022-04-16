Путин провел переговоры с принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин по инициативе Саудовской Аравии провел телефонные переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны рассмотрели вопрос сотрудничества в торгово-экономической области и выразили настрой на укрепление взаимовыгодных связей между странами. Также они провели обмен мнениями по актуальным вопросам мировой политики, включая нынешнюю ситуацию на Украине и в Йемене.

«Дана положительная оценка совместной работе в формате „ОПЕК плюс“, направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка», — заявили в Кремле.

Также Путин поздравил народ Саудовской Аравии с праздником месяца Рамадан, священного для мусульман.

Стороны договорились поддерживать двухсторонние контакты на различных уровнях взаимодействия.

Ранее доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал о важности России для стран Ближнего Востока как торгового партнера.

По его мнению, арабские страны не заинтересованы в изоляции России, так как это дестабилизирует ситуацию на мировом рынке энергетики.