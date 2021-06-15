Захарова отреагировала на уход журналистов BBC с пресс-конференции по Ryanair

Официальный представитель МИЖ России Мария Захарова прокомментировала уход журналистов BBC с пресс-конференции по Ryanair. По их мнению, снятый с этого рейса основатель Telegram-канала Nexta участвовал в ней не по своей воле.

Захарова написала в Telegram, что кто хочет разобраться в ситуации, должен посмотреть пресс-конференцию белорусского МИД. Самое интересное, по ее словам, начинается с 20-1 минуты.

«Журналисты BBC ушли с пресс-конференции… в знак протеста против того, что Романа Протасевича, по их мнению, принуждают в ней участвовать. Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты BBC смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», — написала Захарова.

Сам Протасевич заявил, что торга со следствием не вел и участвует в конференции добровольно.

Журналисты ВВС сообщили, что об участии Протасевича стало известно в последний момент. Он был доставлен на пресс-конференцию из СИЗО, поэтому они уверены, что его согласие не было добровольным. Сообщается, что их примеру последовали несколько иностранных дипломатов.

Протасевич был задержан 23 мая в Минске, куда после ложного сообщения о минировании был посажен самолет авиакомпании Ryanair.

На пресс-конференции белорусского МИД Протасевич назвал лидера оппозиции республики Светлану Тихановскую «святой невинностью». По его словам, он не может сказать про нее ничего плохого.