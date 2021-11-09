Мишустин принял участие в переговорах с премьером Киргизии

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в переговорах с главой кабмина Киргизии Акылбеком Жапаровым. Беседа политиков состоялась по телефону. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Темой беседы стали российско-киргизские взаимоотношения в вопросах торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, была затронута тема разработки и воплощения совместных проектов. В том числе обмен опыта в области налогового администрирования. Одной из главных тем беседы стало укрепление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.