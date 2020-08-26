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    26 августа 2020, 23:26

    Белоруссия, коронавирус и Навальный: Путин провел телефонные переговоры с премьером Италии

    Наталья Жуковская

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Италии Джузеппе Конте по инициативе итальянской стороны. Как сообщил Кремль, обсуждались актуальные вопросы: ситуация в Белоруссии, Ливии, борьба с коронавирусом и расследование по Алексею Навальному.
    Белоруссия, коронавирус и Навальный: Путин провел телефонные переговоры с премьером Италии

    В частности, Владимир Путин отметил важность невмешательства третьих стран в и без того напряженную ситуацию в Белоруссии.

    «В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство», — говорится в сообщении Кремля.

    Путин отметил, что важно не допустить эскалации конфликта между оппозиционно настроенными гражданами и властями.

    По Навальному президент России отметил «недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи». Он уточнил, что Москва заинтересована в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.

    По Ливии оба лидера признали необходимость нового тура переговоров.

    «При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

    Обе страны будут сотрудничать по всем направлениям борьбы с COVID-19, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания.

    Новости SMI.FM