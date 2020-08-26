Белоруссия, коронавирус и Навальный: Путин провел телефонные переговоры с премьером Италии

В частности, Владимир Путин отметил важность невмешательства третьих стран в и без того напряженную ситуацию в Белоруссии.

«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство», — говорится в сообщении Кремля.

Путин отметил, что важно не допустить эскалации конфликта между оппозиционно настроенными гражданами и властями.

По Навальному президент России отметил «недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи». Он уточнил, что Москва заинтересована в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.

По Ливии оба лидера признали необходимость нового тура переговоров.

«При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Обе страны будут сотрудничать по всем направлениям борьбы с COVID-19, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания.