Американские СМИ назвали «Спутник V» единственной вакциной с полным циклом испытаний

В США признали, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала единственным в мире препаратом для профилактики COVID-19 с полным циклом испытаний.

Отстают от разработанного в НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутника V» три американских вакцины — Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Они уступили российскому препарату один цикл испытаний, сообщил телеканал ABС News.

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Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Созданный специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи препарат при поддержке РФПИ назвали «Спутник V». Антитела к СОVID-19 вырабатываются после двух прививок, которые ставят с разницей в три недели.

Вакцина заняла второе место в мире по числу стран, одобривших применение препаратов от SARS-CoV-2. Ее зарегистрировали уже в 46 государствах с населением более 1,2 миллиарда человек.

На прошлой неделе «Спутник V» разрешили применять в Северной Македонии. Зарегистрировали его по ускоренной процедуре. Европу прививки этой вакциной могут спасти от пандемии, считают эксперты.