С подиума в казарму. Зачем китайская модель ушла в солдаты

Впервые Мен Джиахуй заметили пять лет назад, когда она вместе с другими женщинами — военнослужащими прошла на параде в честь 70-летия со дня капитуляции Японии во Второй мировой войне. Тогда ее фотография разошлась по социальным сетям.

Сейчас Мен Джиахуй 27 лет и последние пять лет она служит в армии. Она закончила Пекинский институт технологий моды, где специализировалась на моделировании, а затем сменила карьеру.

«В детстве я мечтала стать солдатом, потом пошла учиться искусству и отложила мечту», — рассказала она в интервью. Мен Джиахуй пояснила, что решила поступить на военную службу, когда узнала, что в армию начали принимать и женщин

По ее словам, сначала военная служба показалась достаточно тяжелой, но она справилась. Девушка пояснила, что работе солдата почетного караула и модели есть много общего.

«Обе работы предусматривают, что ты должна пройти перед людьми, которые должны тебя заметить», — отметила она.

Daily Mail опубликовал небольшой клип, где Мен Джиахуй выступает перед другими солдатами. на платформе TikTok это видео собрало уже более 3,5 миллионов просмотров и 66 тысяч комментариев.