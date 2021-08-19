Ситуация вокруг строительства российского газопровода «Северный поток — 2» похожа на плохое кино, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам политика, ему известно, чем оно закончится.

«Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли», — сказал он в интервью местному изданию «НВ».

Зеленский добавил, что запуск «Северного потока — 2» будет наносить Украине ущерб, равный минимум двум миллиардам ежегодно. Он подчеркнул, что Киев не разделяет позицию Германии и США относительно проекта. Вопрос о строительстве газопровода, по его словам, станет одним из принципиальных на повестке его встречи с президентом США.

Встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа. Планируется, что стороны обсудят три политических и экономических вопроса, а также затронут сферу безопасности.

Две нитки газопровода «Северный поток — 2» соединят побережье России и Германии через Балтийское море. Он рассчитан на ежегодную прокачку 55 миллиардов кубометров газа. Несмотря на санкции США, в июле он был построен на 99%.