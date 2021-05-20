Британцы собрали деньги на операцию для девочки с пятном на лице

Маленькой жительнице Йорка Вене Брукшоу всего месяц, но ее проблемы со здоровьем уже привлекли внимание почти всей страны. Она родилась с доброкачественным образованием на лбу, невусом. Национальная служба здравоохранения Великобритании отказалась оплачивать операцию по его удалению.

Эксперты решили, что раз родинка не оказывает непосредственного влияния на здоровье, то операция по ее удалению считается косметической. Следовательно, за нее должны платить родители, пишет The Mirror. Семья девочки обеспокоена тем, что меланоцитарный невус может серьезно повлиять на ее психическое здоровье, когда она вырастет.

Образование выглядит как большая родинка на лбу девочки и с возрастом будет увеличиваться одновременно с ростом головы.

Родители, Селин и Дэниэл, решили отвезти дочь в Портлендскую больницу Лондона, чтобы сделать операцию в частном порядке. Они сообщили, что любят ее и не стали бы ничего менять во внешности, но считают, что от родинки надо избавиться до того, как Вена пойдет в школу.

Девочке сделают МРТ, поскольку существует небольшой риск, что родинка уйдет под кожу и окажет влияние на нервную систему. Затем, начиная с 10-месячного возраста, с интервалом в полгода будут сделаны три операции по удалению невуса. Общая стоимость вместе с обследованием составит 11 258 фунтов стерлингов.

Селин опубликовала петицию и начала сбор средств. По состоянию на 04:05 20 мая 2021 года было собрано 14 632 фунта. Женщина пообещала, что все деньги, собранные сверх необходимой суммы, она передаст на детскую благотворительность.

Американка Кэрол Феннер привезла свою дочь Луну в Краснодарскую клинику для удаления невуса в форме «маски Бэмена». В США врачи потребовали у нее 400 тысяч долларов за 80 операций. В России разработана собственная методика, которую и выбрала Кэрол.