Важное 08 декабря 2023, 09:58 «С переходом в третью мировую». Мир предупредили о реальной угрозе столкновения РФ и НАТО Медведев: никогда угроза столкновения России и НАТО не была столь высока РИА «Новости»

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Угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую никогда не была столь реальна со времен Карибского кризиса. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Отдельно Медведев обратил внимание на то, что несмотря на уже известный факт шантажа конгресса США со стороны администрации Джо Байдена, есть в этом и несколько новых моментов.

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«Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада», — указал политик.

Кроме того, по его оценке, ранее в Соединенных Штатах никогда так агрессивно и нагло не требовали деньги для страны, которая открыто коррумпировала действующего президента США и членов его семьи.

«Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО „Джо, Хантер и партнеры“», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза пояснил, что шантаж, истерия и дикие намеки в адрес России со стороны властей США связаны с перспективой импичмента и проигрыша на выборах. И если первое произойдет навряд ли, то второе, по его мнению, вполне вероятно.

«Деньги администрация и их запуганный выкормыш (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.), конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне», — подчеркнул политик.