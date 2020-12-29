Байден обвинил Трампа в создании помех при работе с Пентагоном

Дональд Трамп создавал помехи администрации избранного президента США Джо Байдена при работе с Пентагоном и административно-бюджетным управлением Белого дома. Об этом Байден рассказал после встречи со своей командой по вопросам внешней политики.

«Мы столкнулись с препятствиями со стороны политического руководства министерства обороны и административно-бюджетного управления», — привело его слова агентство Reuters.

Байден отметил, что его помощникам пришлось ждать несколько недель до начала передачи полномочий со стороны администрации действующего президента США. При этом в некоторых ведомствах команде Байдена, по его словам, «оказали образцовое содействие».

Политик считает, что за время президентства Трампа многим ведомствам, отвечающим за безопасность страны, был нанесен «громадный ущерб» из-за недостатка персонала и «состояния морального духа».

Администрация Байдена видит «стратегические вызовы со стороны России и Китая» и намерена противостоять им с помощью реформ в сфере обороны.