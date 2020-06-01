    01 июня 2020, 21:11

    В Италии отрицание коронавируса сравнили с отрицанием холокоста

    Арина Гудилова

    Президент итальянской области Венето Лука Дзайя предложил наказывать за отказ признать существование коронавирусной инфекции. По его мнению, это все равно, что отрицать существование холокоста.
    В Италии отрицание коронавируса сравнили с отрицанием холокоста

    «Я считаю, что нужно принять закон для тех, кто отрицает очевидное. Полно людей, которые считают, что Земля плоская, кто отрицает холокост. Есть теории, выходящие за рамки действительности, и мы не можем позволить, чтобы кто-то наводил клевету. Из-за ошибочной информации кто-то может погибнуть», — цитирует его слова РИА «Новости».

    Итальянский чиновник считает, что в интернете есть что-то «вроде клоаки», куда поступают все подобные сообщения. Он добавил, что Галилей «переворачивается в могиле» из-за сторонников плоской Земли.

    «Мне это кажется безумием, и мне кажется безумным, что люди все еще могут распространять эти идеи. Давайте наводить порядок. Я за свободу мысли, но есть граница, за которую нельзя преступать», — подчеркнул Дзайя.

    По итальянским законам, за пропаганду, подстрекательство и разжигание розни на основе отрицания холокоста или других преступлений геноцида грозит наказание до шести лет тюрьмы.

    Ранее посол Италии выразил надежду, что российские туристы смогут приехать в Италию уже этим летом. Пока внешние границы Евросоюза закрыты до 15 июня.

    На сегодня в стране зафиксировано 233 197 случаев заражения. Погибли 33 475 человек, по данным института Хопкинса.