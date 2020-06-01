В Италии отрицание коронавируса сравнили с отрицанием холокоста
«Я считаю, что нужно принять закон для тех, кто отрицает очевидное. Полно людей, которые считают, что Земля плоская, кто отрицает холокост. Есть теории, выходящие за рамки действительности, и мы не можем позволить, чтобы кто-то наводил клевету. Из-за ошибочной информации кто-то может погибнуть», — цитирует его слова РИА «Новости».
Итальянский чиновник считает, что в интернете есть что-то «вроде клоаки», куда поступают все подобные сообщения. Он добавил, что Галилей «переворачивается в могиле» из-за сторонников плоской Земли.
«Мне это кажется безумием, и мне кажется безумным, что люди все еще могут распространять эти идеи. Давайте наводить порядок. Я за свободу мысли, но есть граница, за которую нельзя преступать», — подчеркнул Дзайя.
По итальянским законам, за пропаганду, подстрекательство и разжигание розни на основе отрицания холокоста или других преступлений геноцида грозит наказание до шести лет тюрьмы.
Ранее посол Италии выразил надежду, что российские туристы смогут приехать в Италию уже этим летом. Пока внешние границы Евросоюза закрыты до 15 июня.
На сегодня в стране зафиксировано 233 197 случаев заражения. Погибли 33 475 человек, по данным института Хопкинса.