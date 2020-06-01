В Италии отрицание коронавируса сравнили с отрицанием холокоста

Президент итальянской области Венето Лука Дзайя предложил наказывать за отказ признать существование коронавирусной инфекции. По его мнению, это все равно, что отрицать существование холокоста.

«Я считаю, что нужно принять закон для тех, кто отрицает очевидное. Полно людей, которые считают, что Земля плоская, кто отрицает холокост. Есть теории, выходящие за рамки действительности, и мы не можем позволить, чтобы кто-то наводил клевету. Из-за ошибочной информации кто-то может погибнуть», — цитирует его слова РИА «Новости».

Итальянский чиновник считает, что в интернете есть что-то «вроде клоаки», куда поступают все подобные сообщения. Он добавил, что Галилей «переворачивается в могиле» из-за сторонников плоской Земли.

«Мне это кажется безумием, и мне кажется безумным, что люди все еще могут распространять эти идеи. Давайте наводить порядок. Я за свободу мысли, но есть граница, за которую нельзя преступать», — подчеркнул Дзайя.

По итальянским законам, за пропаганду, подстрекательство и разжигание розни на основе отрицания холокоста или других преступлений геноцида грозит наказание до шести лет тюрьмы.

Ранее посол Италии выразил надежду, что российские туристы смогут приехать в Италию уже этим летом. Пока внешние границы Евросоюза закрыты до 15 июня.

На сегодня в стране зафиксировано 233 197 случаев заражения. Погибли 33 475 человек, по данным института Хопкинса.