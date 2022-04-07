С начала спецоперации на Украине страны Европы увеличили заявку на газ

Европейские политики все чаще заявляют о желании отказаться от импорта российского газа, ссылаясь на нарушение контрактов. На деле же они увеличили заявку на энергоноситель и не смогут отказаться от него в одночасье. Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной аналитической безопасности Алексей Гривач высказал свои мысли «360».

Если говорить о Латвии в целом и о Прибалтике, то они бодро на политическом уровне заявили, что останавливают импорт российского газа с 1 апреля, потому что не хотят переходить на рубли. Но буквально через несколько часов выяснилось, что решение было связано с тем, что цены за газ в апреле очень высокие. В марте был достигнут очередной исторический рекорд — более 1500 долларов за тысячу кубометров. Соответственно, апрельские цены по долгосрочным контрактам абсорбировали этот рост и находятся на рекордном уровне.

Отопительный сезон в большинстве стран либо завершился, либо уже близок к концу. Им выгоднее немного выждать и, соотвественно, посмотреть, как будут развиваться события и заниматься закачкой газа в хранилища. Летний период посвящен подготовке к следующей зиме.

В течение марта страны Прибалтики, включая Литву, которая заявляли, что им российский газ не нужен, будут снабжаться за счет своего СПГ-терминала. Литва за март импортировала порядка 200 миллионов кубометров из России. Это больше, чем за весь отопительный сезон. То есть они активно готовились, создавали запасы в хранилищах, не расходовали газ. Политика политикой, а обед по расписанию.

С начала спецоперации увеличились объемы поставок газа через Украину по одной причине — потребители в Европе, опасаясь перебоев, и стараясь уменьшить отборы газа из хранилищ, увеличили заявку. И они были удовлетворены, несмотря на крайне воинственную и антироссийскую риторику, несмотря на экономическую войну. Они нас обвиняли в том, что Россия обязательно применит газовое оружие против Европы. Но Россия остается крайне надежным поставщиком по контрактам в отличии от наших товарищей.

Они в своих заявлениях об отказе от российского газа забыли, что нас связывают долгосрочные отношения, которые действуют как минимум до 2030, а с основными потребителям до 2035. Тем не менее, они говорят, что через год или четыре года откажутся от российского энергоносителя. То есть они открыто заявляют, что не будут исполнять обязательства по контрактам. Но когда им предложили оплату за рубли они сказали, что у них контракты и они будут платить в евро и долларах.

Сейчас речь идет об отлаживании системы с двумя счетами, которая подробно описана в указе президента. Процесс потихоньку идет, компании говорят, что анализируют и не отказываются от оплаты. Однако политики будут утверждать, что они согласились платить в евро. Вот только оплата будет считаться произведенной только после того, как конвертированные из евро рубли будут зачислены на рублевый счет поставщика «Газпром».До этого момента платеж не проведен.

Если он не будет осуществлен в полной мере или же компании откажутся открывать счета и не поставят необходимый валютный платеж на счет в «Газпромбанке», то оплата будет не совершена, а европейцев ждут соответствующие последствия. Дальнейшая поставка станет невозможной.

Сейчас из-за роста цен мы получаем беспрецедентно высокую выручку от продаж особенно газа и других энергоносителей. Надо понимать, что Европа не может одномоментно отказаться от газа без существенного ущерба. Вокруг этого и санационная политика — они обходят эти процессы. Но нельзя исключать, что ситуация выйдет из-под контроля, и они откажутся. Это будет большой ущерб для нас и для европейского рынка.