Более 900 тысяч человек умерли в США от коронавируса с начала пандемии

Более 900 тысяч человек скончались в США от коронавируса. Такие данные опубликовал университет Джонса Хопкинса.

На сайте университета уточняется, что от COVID-19 умерли 900 978 американцев. В общей сложности в Штатах с начала пандемии выявили 76 297 966 случаев коронавируса, сообщил RT.

По данным Axios, в середине декабря прошлого года в Штатах зафиксировали 800 тысяч летальных случаев из-за ковида.

Росту заболеваемости COVID-19 способствовал новый штамм «омикрон». Он отличается от своих предшественников повышенной заразностью. Во Всемирной организации здравоохранения также заявляли, что получили данные о новой вариации коронавируса NeoCoV, которую выявили в Южно-Африканской Республике.

При заражении «омикроном» у человека могут появляться симптомы, похожие на грипп или ОРЗ. Заболевший может почувствовать себя плохо через пару дней. Сначала на него наваливается усталость, а в теле появляется ломота, может болеть горло.