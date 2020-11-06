Президент Кипра потребовал начать борьбу с мифами по 5G

После неоднократных случаев поджога антенн и телефонных матч на Кипре президент острова Никос Анастасиадис потребовал у правительства начать кампанию борьбы с необоснованными слухами и теориями заговора, касающихся пятого поколения мобильной связи.

Об этом глава государства заявил, принимая отчет комиссара по коммуникациям Йоргоса Михайлидиса.

«Некоторые люди вместо того, чтобы наблюдать за развитием технологий и пользоваться преимуществами современных мультимедиа, становятся жертвами теорий заговора», — цитирует Анастасиадиса ТАСС.

Он напомнил, что сейчас власти острова сосредоточили усилия на повышении скорости работы интернета и ведутся торги на получение контрактов, связанных с 5G. Президент Кипра предложил Михайлидису и провайдерам провести кампанию по опровержению аргументов сторонников ложных теорий.

Из-за необоснованных слухов о распространении вышками коронавируса на Кипре неоднократно вспыхивали акции протеста, а телефонные мачты мобильной связи пятого поколения поджигались.

Об опасности радиофобии и слухов о вреде стандарта 5G для развития современных технологий в начале июня заявляло российское Минкомсвязи.