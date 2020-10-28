Создатели «Южного парка» запустили новое шоу о репортере с лицом Трампа

По сюжету Фред Сасси работает на телеканале городе Шайенн штата Вайоминг и занимается защитой прав обычных людей, а также проводит собственные расследования. Первая серия посвящена как раз появлению видео с использованием DeepFake.

«Мошенники находят новые способы воспользоваться вами. Теперь, с технологией, называемой DeepFake, вас могут обмануть невиданными ранее способами», — рассказали в программе.

Остальным героям первой серии также наложили лица известных людей. Среди них дочь президента США Иванка Трамп, старший советник американского лидера Джаред Кушнер, глава Facebook Марк Цукерберг и актер Майкл Кейн.