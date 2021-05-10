Экономист сравнил кризис после пандемии с кризисом 2008 года

Спад в экономике, который произошел на фоне пандемии, будет не таким продолжительным, как после банковского кризиса в 2008 году. При этом восстановление после коронакризиса может быть достаточно длительным, считает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

«По сравнению с десятилетием после финансового кризиса 2008 года пандемия станет событием двух-трех лет. Спад будет краткосрочнее, а шрамы — менее глубокими», — отметил Лейн в интервью газете Le Monde. Также он призвал не беспокоиться насчет роста госдолга. По его словам, в отличие от 2008 года, процентная ставка долговых облигаций стала заметно ниже, а срок погашения облигаций увеличился. Экономист уверен, что «финансовое бремя этих больших долгов будет очень слабым».

В то же время, обеспокоенность вызывают долгосрочные эффекты от коронавирусных ограничений, отметил Лейн. Особенно в сфере образования и здравоохранения. По его мнению, «Мир уже не будет прежним», а людей «ждут структурные изменения, будут победители и проигравшие».

«Те, кто работает в административных центрах, занимаются обслуживанием офисов, или работники сферы путешествий, например, пострадали сильнее, чем те, кто может продолжать работу удаленно, как например, IT-специалисты», — заметил собеседник издания.

Уже в мае–июне, по его словам, можно будет ожидать переход в фазу роста. Однако, как отметил экономист, «даже при условии динамичного роста в оставшееся время до конца года, еврозона выйдет на уровень ВВП 2019 года лишь следующей весной». На рынке труда следует ожидать сравнимые с 2019 годом показатели еще позже — примерно к 2023 году. Лейн считает, что «путь будет долгим», и чтобы поддержать это восстановление «потребуются продолжительные бюджетные и монетарные интервенции».

В 2021 году ВВП России вырастет на 3%, что станет максимальным показателем с 2012 года. Это усредненный прогноз экспертов. В исследовании приняли участие несколько крупных банков. Однако мнение главных игроков — Сбербанка и Альфа-банка — не было представлено. Максимальный рост ВВП ожидают аналитики ВТБ — до 3,7%, минимальный — в банке «Открытие» и Совкомбанке (2,8%).