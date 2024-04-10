Мир 10 апреля 2024, 03:17 С каждым днем все хуже. В США забили тревогу из-за положения ВСУ WP: положение ВСУ ухудшается с каждым днем без помощи США РИА «Новости»

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Без поддержки Соединенных Штатов положение украинской армии с каждым днем становится хуже. Об этом написало издание The Washington Post.

«Каждый день промедления палаты представителей усложняет положение Украины и снижает шансы на положительный для нее исход конфликта, даже если помощь от США в конце концов поступит», — указали в материале.

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В статье отметили, что ВСУ нуждаются в различных видах боеприпасов и вооружений. В то же время российские военные продолжают активно использовать планирующие авиабомбы и артиллерию в самых крупных масштабах.

Президент Владимир Зеленский неоднократно признавал, что Украину ждет проигрыш в вооруженном конфликте с Россией, если американский конгресс не одобрит решение о выделении нового пакета помощи.

Ранее украинский лидер попросил у западных союзников передовые системы вооружения, чтобы провести новую наступательную операцию.