С карантинного лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российских дипломатов.
«Генконсульству России в Генуе удалось добиться разрешения местных властей, с которыми оно находилось в контакте все предшествующие дни, на спуск с борта круизного лайнера „Коста Луминоза“, находящегося в порту города Савона, 14 граждан России (13 пассажиров и один член экипажа)», — говорится в сообщении дипмиссии.
Россияне едут в Рим, где будут жить в гостинице, пребывание в которой оплатит судовладелец.
Лайнер Costa Luminosa уже покинули 110 итальянцев и 87 швейцарцев, сообщило агентство ANSA. Вскоре на борту останутся около тысячи человек — 800 членов экипажа и 188 пассажиров, которые проживают в странах, в которые невозможно попасть из-за приостановки авиасообщения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях сообщила, что возвращения на родину ожидают около девяти тысяч российских туристов.