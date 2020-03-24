С карантинного лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян

С круизного лайнера Costa Luminosa, пришвартовавшегося в порту итальянской Савоны, сошли 14 россиян. Семеро туристов, находившихся на борту судна, ранее были госпитализированы с коронавирусом.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российских дипломатов.

«Генконсульству России в Генуе удалось добиться разрешения местных властей, с которыми оно находилось в контакте все предшествующие дни, на спуск с борта круизного лайнера „Коста Луминоза“, находящегося в порту города Савона, 14 граждан России (13 пассажиров и один член экипажа)», — говорится в сообщении дипмиссии.

Россияне едут в Рим, где будут жить в гостинице, пребывание в которой оплатит судовладелец.

Лайнер Costa Luminosa уже покинули 110 итальянцев и 87 швейцарцев, сообщило агентство ANSA. Вскоре на борту останутся около тысячи человек — 800 членов экипажа и 188 пассажиров, которые проживают в странах, в которые невозможно попасть из-за приостановки авиасообщения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях сообщила, что возвращения на родину ожидают около девяти тысяч российских туристов.