Занзибар запретил туристам ходить с голым пупком

Туристов на Занзибаре решили наказывать за фривольный стиль в одежде. За прогулки в откровенных нарядах приезжим грозят штрафы или тюремное заключение.

Власти Занзибара ужесточили запреты для отдыхающих, сообщил сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление правительства Танзании.

Правила поведения путешественников в восточноафриканской стране утвердили еще в 2015 году. Нормы предписывают, что туристам нельзя появляться в общественных местах, если их наряд не закрывает пупок и колени.

«В последнее время отмечаются случаи нарушения обычаев, традиций, ценностей культуры Занзибара, особенно в плане одежды. Ситуация усугубляется тем, что многие туристы появляются в откровенных нарядах в общественных местах», — отмечено в пресс-релизе.

Из-за ухудшения ситуации с разгуливающими по улицам в неподобающем виде иностранцами власти курорта ужесточили действующие правила и наказание за их нарушение. В Занзибаре подчеркнули, что неподобающее поведение раздражает местных жителей и противоречит мусульманским законам страны.

Сначала туристам вынесут предупреждение и проведут с ними разъяснительную работу. Если же общественные нормы путешественники будут игнорировать, им придется заплатить штраф в размере от 700 до пяти тысяч долларов. В худшем случае иностранца могут отправить в тюрьму.

Туристам, вышедшим за пределы отелей и пляжных зон на Занзибаре, нельзя ходить в купальниках и слишком коротких шортах. Под запретом — не прикрывающие коленей платья и юбки, короткие топы и майки, которые не закрывают пупок. Мужчинам запрещено появляться с голым торсом.

«Если турист выезжает в город, поселок, любую жилую зону на острове, то ему действительно необходимо прикрыть живот, колени и плечи», — заметили представители туроператора PEGAS Touristik. Полностью закрытую одежду путешественников носить никто не заставляет.