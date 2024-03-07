07 марта 2024, 23:02
«С глаз долой». В Госдуме объяснили, почему Зеленский назначил Залужного послом
Депутат Госдумы Чепа: Зеленский назначил Залужного послом из страха конкуренции
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании из-за боязни конкуренции со стороны генерала. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Это предполагалось, что так будет. Залужного в Англию отправил подальше с глаз долой, потому что он его боится… конкурент для него», — подчеркнул политик.
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Залужный выиграл бы президентские выборы, если бы они проводились сегодня. Таковы результаты соцопроса, проведенного сервисом «Социс». Согласно его данным, Залужный набрал бы в первом туре 41%, Зеленский — 23,7%, Порошенко — 6,4%, Разумков — 5,6%. Во втором туре Залужный одержал бы победу, набрав 67,5% голосов против 32,5% у Зеленского.
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