Путин направил соболезнования в связи с гибелью Абэ

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он скончался в больнице после совершенного на него покушения.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — заявил Путин. Его послание процитировал Telegram-канал «Вы слушали маяк».

По его словам, он регулярно общался с Абэ. Японский политик показывал всегда замечательные личные и профессиональные качества.

Абэ 8 июля находился в городе Нара, где выступал в рамках своей политической кампании. В какой-то момент к нему со спины подбежал неизвестный и выстрелил дважды. Бывшего премьера экстренно госпитализировали в больницу, во время транспортировки у него останавливалось сердце. Врачи делали все возможное для его спасения, но через несколько часов он скончался.

Стрелявшим оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, ранее служивший в морских Силах самообороны страны. Его сразу же задержали.