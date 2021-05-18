США заподозрили в намерении втянуть Россию в войну с Европой и Украиной

Возбуждение уголовного дела в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является частью плана по развязыванию большой войны в Европе. Отправленный под домашний арест политик последовательно проводил курс на достижение мира на Украине. Но у Киева совсем другие планы.

Об этом в Facebook написал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. По его мнению, заокеанские хозяева ведут Украину к войне, в которую западные кураторы пытаются втянуть всю Европу.

«В геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен спровоцировать Россию на войну. Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине. Но в этот конфликт Европа неминуемо окажется втянутой невольно», — отметил депутат. По его мнению, от этого выиграют только США и Великобритания, которые оплатят это противостояние. Медведчук оказался неугоден потому, что выступает против этого плана.

Кузьмин также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался сильного и талантливого политика. И высмеял политику европейской интеграции Украины, Грузии и Молдавии. По его словам, «Ассоциированное трио» с его территориальными проблемами способно только на то, чтобы умолять «западных начальников» о членстве в НАТО и ЕС.

«Унижение. Стыд. Неадекватность», — резюмировал Кузьмин.

Доцент МГИМО, политолог-международник Кирилл Коктыш предположил, что арест Медведчука может стать козырем, который президент США Джозеф Байден постарается разыграть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.