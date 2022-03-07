«С этими „отмороженными“ разговаривать тяжело». Жители Мариуполя рассказали о националистах в городе

Жители Мариуполя, которые накануне смогли покинуть город по гуманитарному коридору, рассказали, что ситуация стала близка к катастрофической. Люди уверены, что если бы они не смогли бежать, то могли погибнуть.

«Если бы мы сегодня не выехали, мы бы не выжили», — рассказали эвакуированные жители. По словам двух женщин, они не успели взять с собой практически ничего, только документы и пледы, чтобы не замерзнуть в пути.

По словам жительницы села Виноградного, которое расположено на линии соприкосновения, жители опасались сталкиваться с участниками националистических батальонов.

«Многие поддерживают Россию, но вслух об этом не говорят, чтоб не нарваться на неприятности. Потому что с этими „отмороженными“ (украинскими националистами — прим. ред.) разговаривать тяжело очень, себе дороже», — поделилась она.

В пресс-службе Народной милиции ДНР сегодня сообщили, что украинские националисты обстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М-23 в направлении Новоазовска.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сегодня заявил о том, что мэр города Сумы Александр Лысенко угрожает расправой мирным жителям, которые хотят воспользоваться гуманитарными коридорами, чтобы выйти в Россию, сообщал RT.