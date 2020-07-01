Ким Чен Ын взбесился из-за агиток с его полуголой женой. Фото
Глава КНДР Ким Чен Ын был просто взбешен после того, как со стороны Южной Кореи в нейтральную зону были заброшены агитационные листовки с провокационными полуголыми фото его супруги.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на посла России в КНДР Александра Мацегору, контрпропагандистскую продукцию засылают на воздушных шарах из Южной Кореи.
В агитках сказано, что Супруга Кима Ли Соль Чжу якобы снималась в порнофильме. Российский посол отметил, что листовки пытаются осквернить имя жены лидера КНДР, поэтому печатают «нечистоплотную, оскорбительную пропаганду».
Daily Mail пишет, что именно эти фотографии якобы стали причиной подрыва северокорейскими властями офиса связи в Кэсоне две недели назад.
Сейчас отношения между Северной и Южной Кореей обострились. Листовки с обнаженными фотографиями — не первые. Ранее КНДР обвинило оппонентов в другой подобной провокации.