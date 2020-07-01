Ким Чен Ын взбесился из-за агиток с его полуголой женой. Фото

Глава КНДР Ким Чен Ын был просто взбешен после того, как со стороны Южной Кореи в нейтральную зону были заброшены агитационные листовки с провокационными полуголыми фото его супруги.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на посла России в КНДР Александра Мацегору, контрпропагандистскую продукцию засылают на воздушных шарах из Южной Кореи.

В агитках сказано, что Супруга Кима Ли Соль Чжу якобы снималась в порнофильме. Российский посол отметил, что листовки пытаются осквернить имя жены лидера КНДР, поэтому печатают «нечистоплотную, оскорбительную пропаганду».

Источник фото: Daily Mail

Daily Mail пишет, что именно эти фотографии якобы стали причиной подрыва северокорейскими властями офиса связи в Кэсоне две недели назад.

Сейчас отношения между Северной и Южной Кореей обострились. Листовки с обнаженными фотографиями — не первые. Ранее КНДР обвинило оппонентов в другой подобной провокации.