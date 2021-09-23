Британка родила дочь благодаря набору с eBay и подаренной сперме

Жительница Великобритании забеременела и родила второго ребенка благодаря искусственному оплодотворению. Донора спермы она нашла через приложение, а специальный прибор купила на eBay.

У Стефани Тейлор из британской деревни уже есть пятимесячный сын Фрэнки от бывшего партнера, рассказала газета The Mirror. Она захотела второго ребенка, рожать его собралась при помощи искусственного оплодотворения.

Поскольку услуги клиники репродуктивной медицины были Стефани не по карману, британка решила найти альтернативное решение проблемы. Подруга посоветовала ей похожее на Tinder приложение, где вместо пары можно отыскать донора спермы.

Тейлор подобрала подходящего кандидата — без серьезных заболеваний и похожего на нее внешне — и встретилась с ним у себя дома. Мужчина принес свою сперму и показался ей милым и дружелюбным.

«Мы выпили по чашке чая и поговорили о погоде», — рассказала британка.

После этого женщина купила на eBay набор для оплодотворения и провела процедуру с помощью инструментов и видео с YouTube. Ребенка она зачала с первой попытки.

Стефани родила девочку, которую назвал Иден. Дочь она считает «онлайн-ребенком» и уверена, что проблем из-за отсутствия отца не возникнет.

«Если бы не интернет, я не смогла бы получить все необходимое для зачатия, и у меня не было бы ребенка», — заявила Тейлор.