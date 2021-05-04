В США отказались делиться вакциной с другими странами

Пока на территории США не завершится кампания вакцинации, Вашингтон не будет поставлять препарат AstraZeneca за рубеж. В ближайшие месяцы граждане страны должны получить до 50 миллионов доз вакцины. После этого уже можно будет говорить о помощи другим государствам.

Об этом на еженедельном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, согласятся ли власти положительно ответить на возможный запрос Мексики.

«Нет. Президент ясно давал понять, что его цель — добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги», — приводит ее слова РИА «Новости».

Предыдущий президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года подписывал указ, запрещающий поставлять вакцину от коронавируса в другие страны раньше, чем ею обеспечат американцев.

В конце апреля главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт пообещал, что Вашингтон по мере поступления раздаст другим странам 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Куда и когда отправят партии препарата, он не уточнил.