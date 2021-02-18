«Это было чудовище»: рыболовы поймали окуня с человеческий рост

Американским рыболовам удалось поймать огромного варшавского черного окуня. Длина рыбы оказалась больше человеческого роста. Затаскивать добычу в лодку пришлось четырем мужчинам.

Поймать гигантского окуня удалось рыбакам Джошуа Йоргенсену и Джейсону Бойллу из американского штата Флорида. Они рыбачили в Мексиканском заливе в 225 километрах от города Форт-Майерс. В качестве приманки они использовали полосатую лакедру, сообщил телеканал Fox News.

«Это был монстр! Рыба всплыла на поверхность, и мы все начали кричать. Мы не осознавали, насколько сложно будет затащить эту рыбу в лодку. Потребовалось четыре взрослых человека, чтобы поднять ее на борт», — рассказал Йоргенсен.

Всего на борьбу с рыбой мужчины потратили 15-20 минут. Улов оказался в длину более семи футов (около двух метров). На спине окуня были острые шипы, достигавшие двух футов в длину (порядка 60 сантиметров). Вес рыбы составлял не менее 133 килограммов. Снимать окуня с лодки пришлось с помощью трактора. По словам Йоргенсена, этот улов стал для него самым крупным за все время занятия рыболовством.