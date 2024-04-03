Эксклюзив 03 апреля 2024, 17:06 «С чего вдруг?» Политолог усомнился в наступлении мира на Украине с победой Трампа Политолог Мезюхо усомнился в мире на Украине с победой Трампа на выборах в США

Читать 360tv в

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вряд ли принесет мир на Украину. Об этом порассуждали политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо и Екатерина Малашенко в стриме «360».

«Я не понимаю, почему в нашем экспертном сообществе часть аналитиков считает, что придет Трамп, и воцарится мир на Украине. Ну, с чего вдруг? Я не вижу логики в этих рассуждениях. Вот говорят, что Трамп — это такой антиглобалист. Это глобалист, только с другой стороны», — подчеркнул эксперт.

Реклама

По его словам, США в основе своей нынешней государственности содержат миф об исключительности страны.

«Демократы говорят об исключительности, которая позволяет им учить все страны, как им жить. Республиканцы всего-навсего просто хотят разрушить старый мир, и выстроить более новый мир, выгодный для Соединенных Штатов Америки. Вот о чем говорит Трамп. Он говорит о том, что он хочет сделать Америку великой вновь», — отметил Мезюхо.

Однако США не смогут стать великой державой, если не будут глобальным игроком. Это немыслимо, добавил политолог.

Но если Трамп действительно победит в ходе этих выборов, появится возможность по заключению каких-либо договоренностей с Соединенными Штатами Америки. Возможно, даже появится люфт для договоренностей по взаимным гарантиям безопасности. Ключевое здесь слово — возможно. Иван Мезюхо политолог

По данным телеканала NBC, Трамп одерживает победу на первичных выборах в штате Нью-Йорк. Экс-президент США получил 80% голосов после обработки 20% бюллетеней.