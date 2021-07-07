Украинцы устроили драку с белорусами в Киеве

Традиционный выход белорусов к посольству республики в Киеве закончился потасовкой. На активистов, которые записывали поздравление с Днем независимости, напали украинские радикалы.

У диппредставительства в украинской столице белорусы собираются седьмого числа каждого месяца, напомнило агентство АТН.

В этот раз к ним выбежали неизвестные с газовыми баллончиками, напали на пришедших к посольству людей и нанесли им различные травмы.

Двух участников нападения — граждан Украины — задержали. Кроме участников акции, также пострадали представители Национальной гвардии и украинского МВД.

Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с инцидентом и потребовало его расследовать, добавил «Sputnik Беларусь». Нападение, считают дипломаты, было целенаправленным и спланированным.