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    07 июля 2021, 22:59

    Украинцы устроили драку с белорусами в Киеве

    Александра Ломейко

    Традиционный выход белорусов к посольству республики в Киеве закончился потасовкой. На активистов, которые записывали поздравление с Днем независимости, напали украинские радикалы.

    У диппредставительства в украинской столице белорусы собираются седьмого числа каждого месяца, напомнило агентство АТН.

    В этот раз к ним выбежали неизвестные с газовыми баллончиками, напали на пришедших к посольству людей и нанесли им различные травмы.

    Двух участников нападения — граждан Украины — задержали. Кроме участников акции, также пострадали представители Национальной гвардии и украинского МВД.

    Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с инцидентом и потребовало его расследовать, добавил «Sputnik Беларусь». Нападение, считают дипломаты, было целенаправленным и спланированным.