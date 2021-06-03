Протасевич опроверг связь с батальоном «Азов»

Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе националистического батальона «Азов». Блогер признался, что боится экстрадиции в ЛНР.

Протасевич в интервью на телеканале ОНТ уточнил, что не был в штате украинского батальона, поскольку является иностранцем. Участие в конфликте он тоже опроверг.

У президента Белоруссии Александра Лукашенко, выразил надежду блогер, хватит политической воли, чтобы не допустить экстрадиции Протасевича. Противоположного исхода ситуации он боится.

«Единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича [Лукашенко] найдется достаточно политической воли и достаточно решимости для того, чтобы не выдать меня», — подчеркнул экс-главред Nexta.

Генеральная прокуратура ЛНР попросила у Белоруссии предоставить задержанного в республике Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента. Его подозревают в участии в военных действиях на стороне «Азова». Протасевич, по версии надзорного органа, занимал должность заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона.