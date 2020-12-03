Посол РФ в США назвал пять направлений работы с администрацией Байдена

Посол РФ в США Анатолий Антонов перечислил пять направлений совместной работы с новой администрацией президента США Джо Байдена. Это стратегическая стабильность, нераспространение оружия, сотрудничество в космосе, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса.

«Я мечтаю увидеть, как главы МИД и минобороны прибывают в Вашингтон на переговоры в формате „2+2“», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что Москва хотела бы сохранить ДСНВ, но не для каких-то «псевдопреимуществ», а для улучшения отношений между двумя странами в сфере стратегической безопасности. Также Россиян не будет ввязываться в новую гонку вооружений, которой ей уже неприкрыто угрожают.

«Россия — предсказуемая ядерная держава. При любых обстоятельствах мы не будем ввязываться в гонку вооружений», — добавил дипломат.

Он отметил ответственное отношении Москвы к своей роли гаранта международной безопасности.

Договор СНВ-3 между РФ и США был заключен в 2011 году. Исходя из его положений, каждая страна сокращает свои ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Если этот документ не продлить, то 5 февраля 2021 года не останется ни одного соглашения в мире, ограничивающего арсеналы крупнейших ядерных держав.