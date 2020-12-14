Вашингтон наказал Анкару за покупку российских С-400 санкциями

Правительство США внесло в список санкций четырех турецких чиновников и секретариат оборонной промышленности Турции, обнив их «в связи с Россией». Под рестрикции, в том числе, попал его глава Исмаил Демир.

Об этом со ссылкой на министерство финансов США сообщило РИА «Новости».

Законопроект о санкциях для Турции за покупку С-400 был внесен в Конгресс США 17 июля. Его авторы республиканцы Адам Кинзингер и Майкл Маккол, а также демократ Эбигейл Спанбергер, отметили, что Анкара должна ответить за игнорирование предупреждений советов партнеров по НАТО, осудивших покупку российского вооружения.

4 декабря Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2021 год, в который вошли санкции в отношении Анкары за приобретение С-400 и строительство «Турецкого потока».