Успешные испытания «убийцы» С-400 провели американцы

Военно-морские силы (ВМС) США объявили о проведении первого испытания сверхзвуковой противорадиолокационной ракеты AGM-88G AARGM-ER. Она предназначена для уничтожения систем ПВО противника.

Ракету запустили с самолета F/A-18E/F Super Hornet еще 19 июля у тихоокеанского побережья морского полигона Пойнт-Мугу. Она достигла всех поставленных для испытания целей, сообщил сайт The Drive со ссылкой на заявление ВМС.

Возможности AGM-88G AARGM-ER, отмечено в материале, сделают ракету универсальным оружием класса «воздух — земля» с передовыми технологиями наведения. Ранее разработку назвали убийцей российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Точные характеристики AGM-88G AARGM-ER в американском флоте не раскрывают. Обычно такие ракеты используются на ранних стадиях конфликтов для подавления и уничтожения средств ПВО противника перед приближающимися ударными самолетами и ракетами.