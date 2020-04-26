С 4 мая в Италии ослабят карантинные меры

Италия не может позволить себе продлевать полный локдаун слишком долго из-за тяжелых социально-экономических последствий, поэтому с 4 мая власти отменяют часть ограничений на передвижения между провинциями, и возобновляют работу самых важных отраслей.

Об этом в интервью изданию la Repubblica сообщил итальянский премьер-министр Джузеппе Конти.

Он подчеркнул, что пока полная свобода невозможна, но некоторое ослабление карантина допустимо, и сейчас такая возможность изучается.

«Я уже говорил, что распоряжения „все свободны“ не будет. Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения», — цитирует Конти РИА «Новости».

Правительство также рассматривает вероятность перезапуска работы промышленных и строительных предприятий. В особенности тех, чья продукция идет на экспорт. План будет готов к началу следующей недели.

«Условием перезапуска будет строгое соблюдение правил безопасности, на рабочем месте, для строек и для транспортных компаний», — сказал Конте.

Премьер уточнил, что открытие баров и ресторанов на 4 мая не предусмотрено. Возможно, будет разрешено этим заведениям работать на вынос. Конти добавил, что министр культуры и туризма Дарио Франческини готовит различные предложения по восстановлению сектора туризма. Эта сфера пострадала сильнее прочих, и у нее нет шансов оправиться от убытков самостоятельно. Возможно, в мае откроются музеи и главные достопримечательности Италии, но международного туризма в этом году не будет.

Накануне испанский премьер Педро Санчес сообщил, что гражданам страны со 2 мая будет разрешено в одиночестве заниматься спортом на открытом воздухе, а проживающим вместе людям совершать короткие прогулки.