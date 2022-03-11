Более 1 миллиона детей покинули Украину с начала российской спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Большинство из них бежали со своими семьями в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдавию и Румынию.

«Количество детей, находящихся в бегах, ошеломляет, что свидетельствует о том, насколько отчаянной стала ситуация для детей и семей в Украине», — сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

В организации отметили, что ЮНИСЕФ совместно с партнерами продолжают оказывать помощь детям и матерям, которые находятся в зонах конфликта. Организация поставит медикаменты в 22 больницы в пяти районах Украины, эта помощь охватит 20 тысяч детей и матерей.

ЮНИСЕФ призвал обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению и обеспечить безопасный проезд гражданских лиц для получения услуг и защиты.

По данным ООН, Украину с конца февраля покинули два миллиона человек. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что это пугающее число людей.