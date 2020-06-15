Украина возобновит международные авиаперелеты с 15 июня

С 15 июня на Украине возобновляют международное авиасообщение. Его приостановили из-за пандемии коронавируса. Билеты пока продаются на ограниченное число направлений.

Соответствующее распоряжение выпустило украинское правительство. На самолете можно будет улететь только в страны, границы которых открыты для иностранцев, сообщило РИА «Новости».

«Прерогатива в открытии границ остается для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией», — уточнил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В ведомстве добавили, что с 15 июня украинцы без ограничений могут улететь в США, Турцию и Албанию. Самолеты вновь полетят в Великобританию, однако здесь вновь прибывших граждан иностранных государств ждет двухнедельный карантин.

Через две недели — с 27 июня — жители Украины при желании смогут посетить Тунис. Власти этой страны обязали приезжих сдавать анализ на коронавирус.

ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 11 марта. На Украине, по данным Минздрава страны, подтвердили 31 154 случая коронавирусной инфекции. Скончались 889 человек, поправились 14 082 заболевших.