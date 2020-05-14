    14 мая 2020, 15:39

    РЖД: Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами

    Анастасия Кременчугская

    Железные дороги Украины запретили въезд вагонов, которые укомплектованы колесными парами производства двух китайских компаний. Об этом сообщил ТАСС.

    Теперь вагоны компаний Maanshan Iron and Steel Co., Ltd и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd не смогут попасть на вокзалы Украины.

    Украина не только отказалась принимать вагоны, которые следуют в страну, но и те, которые идут через нее транзитом. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».