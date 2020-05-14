РЖД: Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами
Железные дороги Украины запретили въезд вагонов, которые укомплектованы колесными парами производства двух китайских компаний. Об этом сообщил ТАСС.
Теперь вагоны компаний Maanshan Iron and Steel Co., Ltd и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd не смогут попасть на вокзалы Украины.
Украина не только отказалась принимать вагоны, которые следуют в страну, но и те, которые идут через нее транзитом. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».