Британцы потребовали лишить бывшего премьер-министр Блэра рыцарского звания

Британцы возмутились решением королевы Елизаветы II предоставить бывшему премьер-министру страны Тони Блэру рыцарское звание Ордена Подвязки. На сайте Change.org появилась петиция, с требованием лишить бывшего главу правительства почетного звания.

Как напомнило издание The Mirror, решение о присуждении рыцарского статуса королева принимает единолично без согласования с парламентом и правительством. Этой части регулярно удостаиваются ушедшие в отставку премьер-министры. Список с утвержденными кандидатами королева предоставляет в канцелярию в начале каждого года.

Награда Тони Блэру вызвала среди британцев негативную реакцию. Автор петиции о лишении бывшего главы правительства рыцарского статуса Ангус Скотт написал, что бывший премьер нанес непоправимый ущерб всему населению страны. Кроме того, он несет личную ответственность за гибель британских солдат в вооруженных конфликтах, в которые он втянул Великобританию.

Петицию уже подписали родственники погибших военных в Ираке и Афганистане. Несколько британских офицеров пригрозили отказаться от государственных наград, если Блэра не лишат статуса рыцаря.

Тони Блэра неоднократно критиковали за то, что отправил британских военных в Ирак в 2003 году. В отчете о расследовании деятельности бывшего премьера говорится, что глава британского правительства сильно преувеличил доказательства об арсенале оружия массового поражения в арсенале Саддама Хусейна. В военной операции принимали участие 45 тысяч британских военных.

Спикер палаты общин сэр Линдси Хойл призвал не судить Тони Блэра за допущенные ошибки. Он подчеркнул, что многие не понимают насколько тяжела работа премьер-министра в Великобритании.

«Что бы люди ни думали, это одна из самых сложных работ в мире, и я считаю, что это уважительно и правильно, предложить каждому премьер-министру рыцарское звание», — заявил он.

Тони Блэр ушел с поста премьер-министра Великобритании в июне 2007 года. Свой пост он уступил Гордону Брауну.