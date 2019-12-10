Рынок стройматериалов загорелся в Баку

Крупный торговый центр загорелся в Баку. Пожар охватил оптовый рынок строительных материалов Eurohome. Он начался в одном из магазинов и перекинулся на остальные строения.

Горят помещения, расположенные в Бинагадинском районе города, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана. Источник фото: «ВКонтакте» Информация о погибших и пострадавших не приводится. Источник фото: «ВКонтакте» Маршрутка загорелась в Санкт-Петербурге Подробнее На снимках с места пожара, появившихся в Сети, видно, как от торгового центра поднимаются темные клубы дыма. Спасатели, уточнил портал iReactor, проводят работы по тушению пожара. Обстоятельства случившегося устанавливаются.