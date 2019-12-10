  • Рынок стройматериалов загорелся в Баку

    10 декабря 2019, 08:46

    Александра Ломейко

    Крупный торговый центр загорелся в Баку. Пожар охватил оптовый рынок строительных материалов Eurohome. Он начался в одном из магазинов и перекинулся на остальные строения.

    Горят помещения, расположенные в Бинагадинском районе города, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

    Рынок стройматериалов загорелся в Баку | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Информация о погибших и пострадавших не приводится.

    Рынок стройматериалов загорелся в Баку | Изображение 2
    Источник фото: «ВКонтакте»

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    На снимках с места пожара, появившихся в Сети, видно, как от торгового центра поднимаются темные клубы дыма.

    Спасатели, уточнил портал iReactor, проводят работы по тушению пожара. Обстоятельства случившегося устанавливаются.