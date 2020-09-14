ОПЕК решила регулировать рынок нефти в ближайшие 60 лет

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) отмечает 60 лет со дня основания. Она готова исполнять свою роль и в следующие шесть десятилетий, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

«Смотря в будущее, ОПЕК готова к новым вызовам, с которыми мы столкнемся в ближайшие 60 лет нашей истории», — привел ТАСС слова Баркиндо.

Организация, продолжил генсек, стремится к тому, чтобы нефтяной рынок был сбалансированным и стабильным «во благо как производителей, так и потребителей».

Баркиндо добавил, что ОПЕК успешно справляется с этой миссией благодаря соглашению о снижении добычи, заключенном с партнерами. Всего в соглашении ОПЕК+ участвуют 23 страны, включая Россию.

ОПЕК учредили на конференции в Багдаде, проходившей 10–14 сентября 1960 года. В ней приняли участие пять развивающихся нефтедобывающих стран: Иран, Ирак, Венесуэла, Саудовская Аравия и Кувейт. Организацию образовали в ответ на снижение закупочных цен на нефть картелем из семи крупнейших на тот момент транснациональных корпораций.

Сейчас в ОПЕК входят 13 стран, к первым участникам присоединились: Алжир, Ангола, Габон, Конго, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Экваториальная Гвинея.