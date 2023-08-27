Мир 27 августа 2023, 08:57 «Рынок мертв». Украинские фермеры впали в отчаяние после выхода России из зерновой сделки WSJ: фермеры Украины понесли большие убытки после выхода РФ из зерновой сделки РИА «Новости»

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После выхода России из зерновой сделки украинские фермеры столкнулись с большими проблемами. Они понесли убытки, а также стали испытывать трудности в экспорте продукции за границу. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

«Сегодня рынок мертв… Я просто пытаюсь держать голову над водой. Теперь я не могу продавать свое зерно», — заявил фермер Валерий Колоша.

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Украинские аграрии ищут пути адаптации к новой реальности, но рынок зерна на грани кризиса. Сейчас фермеры получают на 55 долларов меньше за тонну зерна по сравнению с тем, как было во время существования сделки. В некоторых случаях транспортировка товара сокращена на треть.

Турция продолжила четырехсторонние переговоры по возобновлению зерновой сделки, писали зарубежные СМИ. Страна начала контакты с Россией, ООН и Украиной, чтобы запустить договоренность в прежнем формате.

При этом российская сторона все равно будет занимать лидирующую позицию на рынке зерна, несмотря на трудности с судоходством в Черном море. Второй год подряд в РФ фиксируют исключительно высокие показатели урожая.

Россия вышла из зерновой сделки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что часть договоренностей, касающаяся России, так не была выполнены.