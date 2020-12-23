Рынок грузовых перевозок парализовало в Европе

Отмечается, что французские власти готовы частично открыть границы для дальнобойщиков, если каждый из них будет проверен на коронавирус.

«Запуск этих тестов может произойти довольно быстро, но пока что этот вопрос лишь обсуждается, поэтому я не хочу спекулировать и делать предположения о характере тестирования и того, как скоро его начнут проводить», — обозначила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.