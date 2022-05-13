Мировой рынок бриллиантов испугался последствий, которые грозят отрасли на фоне санкций США против российского горнодобывающего гиганта «Алроса». Он поставляет порядка трети от всего объема драгоценных камней.

Приостановить продажу бриллиантов из РФ решили многие зарубежные фирмы — от Tiffany до Signet Jewelers Ltd., напомнило агентство Bloomberg.

Соединенные Штаты в преддверии сезона свадеб уже начали искать России замену и нацелились на Индию: страна является крупнейшим экспортером драгоценных камней. Ювелиры подсчитали, что американцы сыграют около 2,5 миллиона свадеб. Показатель стал самым высоким за последние 40 лет.

Некоторые клиенты начали отказываться от камней, добытых в РФ, назвав их «конфликтными алмазами». Экспорт российских минералов из Индии не прекращался: имеющиеся запасы добыли еще до санкций. К первой неделе июня они закончатся, а вся отрасль окажется под угрозой.

В Индии по причине потери доступа к российским драгоценным камням без работы могут остаться тысячи человек. Удар, по мнению экспертов, придется и по крупным рынкам по всему миру.

Необработанные бриллианты, которые используют в обручальных кольцах, уже подорожали. Цены на небольшие камни подскочили с начала марта на 20%. И их дефицит другие страны компенсировать не смогут.