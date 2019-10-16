«Рынок большой, и это важнее»: украинские артисты не откажутся от гастролей по России ради Евровидения

Украина всячески пытается приплести политику к Евровидению. Несмотря на то, что Киев вставляет палки в колеса своим исполнителям, украинские певцы все равно продолжат выступать в России. Такое мнение «360» озвучил музыкальный обозреватель Борис Барабанов.

Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России Подробнее

По его словам, пускать на Евровидение гастролирующих в России исполнителей или нет — личное дело страны. Украинские певцы все равно приезжают выступать на российской территории, хотя существует много санкций и запретов.

«Исполнителей меньше, чем раньше, но все равно много. Я думаю, от того, что им запретили вход на Евровидение в родной стране, они гастролировать не перестанут. Все же рынок большой в России, и это гораздо важнее, чем гипотетическая победа на Евровидении», — пояснил Барабанов.

Музыкальный обозреватель предположил, что сейчас для украинских властей важнее показать свой патриотизм, нежели реально дать возможность своим артистам выступить.

Согласно правилам украинского отбора на Евровидение-2020, исполнители, выступавшие в России с 2014 года, не смогут участвовать в конкурсе. Требования опубликовала Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).