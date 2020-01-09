Рыбу и морепродукты из Китая запретили ввозить в Росию

Специалисты ведомства в декабре провели инспекцию китайских предприятий КНР по производству продукции. В ходе проверок выяснилось, что некоторые производители хранили свою продукцию на заводах с 2013 года.

Также в образцах рыбы и морепродуктов нашли ртуть, кадмий и мышьяк. С учетом того, что эти нарушения носят систематический характер, в Россельхознадзоре решили ввести с 9 января ограничения на ввоз угря, осетра, тилапии, форели, креветки и морского коктейля из КНР.

В ведомстве отметили, что российская сторона направляла соответствующую информацию в компетентный орган Китая ранее, однако в ходе проверки выяснилось, что никакого расследования нарушений на предприятиях никто не проводил. Россельхознадзор подчеркнул, что данное ограничение носит временный характер.