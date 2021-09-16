Рыболовство России в Балтийском море вызвало беспокойство властей Литвы

Совет ЕС установил ограничения по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтийского моря. Власти Литвы считают, что действия со стороны России превышают данные научные рекомендации. Об этом написал RT со ссылкой на комментарий литовской стороны.

«Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки», — отмечается в документе.

В Литве отметили, что все страны Евросоюза прилагают усилия для сохранения ресурсов Балтийского моря. Однако, по их словам, Россия устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы.

Ситуацию прокомментировал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он заявил, что Россия соблюдает все связанные с выловом рыбы договоренности с европейскими коллегами. А Литва, на его взгляд, сделала необоснованные выводы по этому вопросу.