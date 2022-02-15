Рыболовное судно Villa de Pitanxo перевернулось в водах Канады. Есть погибшие

Испанское рыболовецкое судно Villa de Pitanxo потерпело крушение и затонуло недалеко от канадского острова Ньюфаундленд. На борту находились 22 члена экипажа. Об этом сообщило издание La Razon со ссылкой на представителя Организации рыболовства в северо-западной части Атлантического океана (NAFO) в Понтеведре Майка Ларриба.

Собеседник агентства пояснил, что судно принадлежит предпринимателю из Галисии Мануэлю Норесу. Корабельный маяк, сообщивший о крушении, сработал около 06:00 по испанскому времени. Спустя час связь с экипажем прервалась.

Прибывшие на место спасательные группы нашли четыре надувных плота, но три из них оказались пустыми. В последнем обнаружили трех выживших моряков в состоянии гипотермического шока. В срочном порядке их направили в больницу.

Согласно документам, выданным на судно, на борту находились 22 члена экипажа. Из них 12 — испанцы, восемь — перуанцы и двое граждан Ганы.

По словам представителя NAFO, ситуация в акватории оказалась очень сложной. Спасение людей осложнило то, что крушение произошло рано утром. Он отметил, что в результате кораблекрушения есть погибшие, но точное число жертв не уточнил.

Поиски пропавших членов экипажа продолжаются. К помощи спасателям подключились рыболовецкие суда из Португалии.