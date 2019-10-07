Рыболовное судно из КНДР столкнулось с японским кораблем
Столкновение произошло к северу от Ното утром 7 октября в префектуре Исикава, сообщил телеканал NHK. Рыбацкая северокорейская лодка врезалась в судно Федерального агентства по рыболовству Японии примерно в 350 километрах к северо-западу от полуострова.
Проводится спасательная операция: из воды достают экипаж корабля КНДР.
По данным Службы береговой охраны Японии, место столкновения находится в исключительной экономической зоне страны. Участок является одним из ведущих рыбопромысловых районов. Незаконный вылов кальмаров здесь ведется в течение нескольких лет, поэтому территория часто патрулируется.
Российские пограничники поймали 87 браконьеров из Северной КореиПодробнее
Между Японией и КНДР нет дипломатических отношений.
Браконьеры из Северной Кореи приплывают для незаконного промысла и в Россию. Недавно в Японском море на незаконной ловле кальмаров попались 11 маломерных судов КНДР, на которых находились 87 человек.