Рыболовное судно из КНДР столкнулось с японским кораблем

Возле японского полуострова Ното столкнулись два корабля, принадлежащих Северной Корее и Японии. Рыболовное судно КНДР начало тонуть. В море оказались около 20 человек.

Столкновение произошло к северу от Ното утром 7 октября в префектуре Исикава, сообщил телеканал NHK. Рыбацкая северокорейская лодка врезалась в судно Федерального агентства по рыболовству Японии примерно в 350 километрах к северо-западу от полуострова.

Проводится спасательная операция: из воды достают экипаж корабля КНДР.

По данным Службы береговой охраны Японии, место столкновения находится в исключительной экономической зоне страны. Участок является одним из ведущих рыбопромысловых районов. Незаконный вылов кальмаров здесь ведется в течение нескольких лет, поэтому территория часто патрулируется.

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Между Японией и КНДР нет дипломатических отношений.

Браконьеры из Северной Кореи приплывают для незаконного промысла и в Россию. Недавно в Японском море на незаконной ловле кальмаров попались 11 маломерных судов КНДР, на которых находились 87 человек.