Рыбаки в Мексике нашли необычно убитую акулу

Рыбаки из мексиканского города Кабо-Сан-Лукас увидели мертвую молодую акулу-мако с шипом ската-хвостокола, который торчал у нее между глаз. Об этом сообщило издание 9 News.

Предположительно, акула вступила в схватку со скатом, из-за чего шип рыбы пронзил ее мозг. Рыбаки вытащили шип из тела пострадавшей, его длина оказалась 20 сантиметров.

Обычно акулы-мако обитают на глубине и не охотятся на скатов. Некоторые виды скатов в Мексике с возрастом достигают полутора метров в ширину и набирают сто килограммов. Только крупные акулы охотятся на таких скатов.

Порой встречаются агрессивные скаты. Эксперты полагают, что те редко применяют свой хвост с шипом даже для самозащиты. А еще скаты редко побеждают акул, поскольку кожа хищных рыб достаточно плотная.

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