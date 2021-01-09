Рыбаки рассказали о взрывах у места, где пропал индонезийский Boeing
Рыбаки, которые живут на острове Серибу в Яванском море, рассказали о нескольких взрывах. Именно в этом районе с радаров пропал пассажирский Boeing после вылета из Джакарты. Об этом сообщил телеканал CNN Indonesia.
«Мы получили сообщения от рыбаков с двух лодок, которые слышали два взрыва со стороны открытого моря», — подтвердили в авиакомпании Sriwijaya Air.
Местные жители поплыли на звук и увидели в воде куски кабелей, кресел и одежды, передает телеканал.
Самолет Sriwijaya Air пропал с радаров через несколько минут после вылета из Джакарты в город Понтианак, расположенный в провинции Западный Калимантан. Сейчас в зоне возможного падения самолета проходит поисково-спасательная операция.