Рыбаки рассказали о взрывах у места, где пропал индонезийский Boeing

«Мы получили сообщения от рыбаков с двух лодок, которые слышали два взрыва со стороны открытого моря», — подтвердили в авиакомпании Sriwijaya Air.

Местные жители поплыли на звук и увидели в воде куски кабелей, кресел и одежды, передает телеканал.

Самолет Sriwijaya Air пропал с радаров через несколько минут после вылета из Джакарты в город Понтианак, расположенный в провинции Западный Калимантан. Сейчас в зоне возможного падения самолета проходит поисково-спасательная операция.